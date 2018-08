Serie B, se la Caf non accoglie ricorso Entella tre ripescate. Saranno Catania, Novara e Siena? Dipende dal Coni

Ogni giorno che passa la questione dei ripescaggi in Serie B si fa sempre più nitida. La coltre di nebbia si dirada sempre di più mentre sei tifoserie vivono momenti di ansia. Dopo l’uscita di scena dal torneo cadetto dell’Avellino, sono tre i posti vuoti in B. Se la Corte d’appello federale non accoglierà il ricorso dell’Entella che chiede di sanzionare le plusvalenze del Cesena con la stessa penalizzazione inflitta dal Tfn (-15), ma nello scorso campionato anziché nel prossimo (che i romagnoli non disputeranno perché spariti), le tre caselle mancanti saranno occupate da tre ripescate. Che dovrebbero essere Catania, Novara e Siena, con la Ternana prima delle escluse, sempre che il Collegio di Garanzia non ribalti le sentenze di 1° e 2° grado in virtù delle quali piemontesi e siciliani sono stati riammessi in griglia, come riporta la Gazzetta dello Sport. La Corte d’appello ha inviato le 12 pagine di motivazioni – che peraltro lascerebbero pochi margini di manovra – solo lunedì sera e i ricorsi vanno ancora fissati, compatibilmente con il calendario di agosto. Una strada, dunque, che si è fatta molto impervia. Ecco perché già alla fine di questa settimana, alla luce della sentenza Cesena, la Lega B potrebbe riconvocare la presentazione dei calendari. Da Siena, ieri, hanno alzato la voce. «Vogliamo certezze – ha detto la presidente Anna Durio – chiediamo che ufficializzino in tempi brevi la nostra partecipazione alla Serie B».