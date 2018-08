Serie B, sorteggiati i calendari: si parte con Brescia-Perugia. C’è ok Figc a 19 squadre

Era programmata per le ore 19 la cerimonia dei sorteggi dei calendari di Serie B con il format a 19 squadre, ma i lavori a Milano in via Rosellini sono iniziati alle 20.30 dopo un susseguirsi di voci e incontri. Ma questi calendari potrebbero non essere definitivi visto che pendono numerosi ricorsi dei club che attendono il ripescaggio e chiedono un format a 22 squadre.

In serata è arrivata la delibera della Figc:

Il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, con un comunicato ufficiale pubblicato dalla Figc, ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre. Nella nota il commissario delibera la modifica “con effetto immediato, d’intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie B e sentite le componenti tecniche, l’articolo 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre)”. Tutto questo in una delle estati più complicate che il nostro sistema calcio ricordi, complice l’esclusione di Cesena, Bari e Avellino dal campionato.

CERIMONIA CALENDARI

20.32 Partita inaugurale della B 2018/19 sarà Brescia-Perugia il 24 agosto

20.31 Prima giornata: Ascoli-Cosenza, Benevento-Lecce, Brescia-Perugia, Cittadella-Crotone, Cremonese-Pescara, Foggia-Carpi, Salernitana-Palermo, Venezia-Spezia e Verona-Padova con il Livorno che sarà dunque la prima squadra a riposare

20.29 Parla il presidente Balata: “Agito nella massima trasparenza e voglio ringraziare tutti i presidenti di B che sono stati uniti e compatti. Lavoriamo nel rispetto delle regole. Ho cercato di spiegare la nostra legittima posizione parlando del merito. Bisogna fare una riflessione profonda e dare maggiore certezze a chi investe nel mondo del calcio. Questo sistema calcio sta mostrando però delle difficoltà. Non sono un personaggio che ama i messaggi forti ma bisogna avere la volontà di mettersi in discussione nel mondo del calcio. Ringrazio Fabbricini che ha dato il suo assenso”.

20.24 Colpo di scena: si parte con la cerimonia dei calendari!

20.22 Veramente grottesca la situazione a Milano nella sede della Lega di B

20.20 Clamoroso: domani la Figc potrebbe commissariare la Lega B

20.17 Balata nel caos totale: se farà partire i calendari a 19 squadre realizzerà una violazione dei regolamenti federali

20.12 Numerosi sponsor della B hanno dichiarato che non accettano un format a 19 squadre

20.07 Tutto in stand by una situazione incredibile a Milano

20.04 Gli avvocati della Figc hanno dato parere negativo al sorteggio dei calendari

20.00 C’è una riunione in corso nella sede della Lega B alla presenza di Fabbricini e si valuta il da farsi

19.45 Queste le parole del Direttore Sportivo della Salernitana Fabiani ai microfoni di Sportitalia: “I presidenti della B si sono espressi con un format a 19 squadre e va ricordato che l’istituto del ripescaggio non è un diritto per le società, rappresenta una esigenza delle Leghe. Mi sembra di capire che come si mette, si mette male, a 22 squadre si può andare a 25 tra ricorsi anche a campionato in corso. Si deve scegliere il male minore e partire a 19 e poi fare una riforma sostanziale sia il male minore”.