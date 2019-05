Con un gol di Di Carmine su rigore al 76′, l’Hellas Verona accede alla finale play off ed estromette dalla corsa per la A il Pescara sconfitto all’Adriatico per 1-0. Per i gialloblu’, che avevano pareggiato 0-0 al Bentegodi con gli abruzzesi, è un traguardo importante e sfideranno per il salto di categoria il Cittadella, in un derby veneto atteso.