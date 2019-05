Terremoto Serie B: Palermo condannato alla retrocessione in C

Terremoto in Serie B. Il Palermo è stato infatti condannato dal TFN alla retrocessione in Serie C. Il provvedimento arriva dopo che il club rosanero era stato deferito nelle scorse settimane per illeciti amministrativi, con i bilanci dal 2014 al 2017 che sarebbero stati gonfiati, permettendo ai siciliani l’iscrizione ai campionati in maniera fraudolenta.

STRAVOLGIMENTO – Il club di Maurizio Zamparini, nel giro di poche ore, passa così dal sogno promozione in Serie A, visto il terzo posto ottenuto nel torneo, all’incubo retrocessione. Il Palermo farà tuttavia con ogni probabilità ricorso, con i playoff di Serie B che sono così sempre più a rischio slittamento.