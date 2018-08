Tommasi: “Serie B a 19 squadre? Noi in totale disaccordo”

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione calciatori, ha parlato all’Ansa in seguito alla pubblicazione del calendario di Serie B e al successivo comunicato della FIGC in merito all’ufficializzazione della serie cadetta a 19 squadre.

CONTRARI – “Ribadisco che noi dell’Aic siamo fortemente contrari alla serie B a 19 squadre, però mi sembra grave anche la modalità con cui la federcalcio ha annunciato in un comunicato l’operazione”. Poi ha aggiunto: “Perché è vero che ci hanno sentito, come scrivono, ma è altrettanto certo che io mi sono detto in totale disaccordo con la loro scelta. Quindi che usino questa formula è per me un’ulteriore presa in giro”.