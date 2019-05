Tonali: “Milan o Juventus? Non è detto…”

Una stagione da assoluto protagonista ad appena diciannove anni. Sandro Tonali, promessa del nostro calcio, ha festeggiato negli scorsi giorni la promozione in Serie A con il suo Brescia, che torna nel massimo campionato otto anni dopo l’ultima volta. Ed il giovane centrocampista, intervistato ai microfoni di Sportitalia, ha parlato sia del suo presente che del futuro.

PARAGONI – “I paragoni che mi vengono fatti con i grandi calciatori? Ovviamente mi fanno piacere, ma quando torno a casa e mi guardo allo specchio sono sempre Sandro Tonali”.

FUTURO – “Quello che conta, per me, sarà fare la scelta migliore. Poi è chiaro che non si può sapere da un giorno all’altro. Non si può dire se andrò al Milan oppure alla Juventus: magari rimarrò a Brescia e la mia carriera la costruirò lì…”.