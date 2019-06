Ufficiale – Empoli, riscattato il difensore Nikolaou dall’Olympiacos

È ufficialmente e interamente dell’Empoli il cartellino del difensore centrale Dimitrios Nikolaou. Nella giornata di oggi, infatti, la società toscana ha annunciato tramite i propri canali web e social il riscatto del greco classe 1998 dall’Olympiacos, formazione dalla quale è arrivato lo scorso 28 gennaio. In questi mesi però ha avuto modo di scendere in campo solo in 4 occasioni con i ragazzi di mister Andreazzoli, e tutte consecutive, contro Atalanta, Spal, Bologna e Fiorentina, fra metà aprile e inizio maggio. Nikolaou ha convinto la dirigenza azzurra, che ha dunque esercitato il diritto di riscatto: si è legato al club fino al 20 giugno 2023. Certamente una mossa importante da cui ripartire: l’Empoli ha bisogno di pedine importanti per far bene nella prossima Serie B, perché naturalmente l’obiettivo sarà ritornare immediatamente nella massima serie.