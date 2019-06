Ufficiale – Palermo, Marino nuovo mister: “Cavalcata come a Catania? L’ambizione è…”

In controtendenza rispetto alle ultime stagioni con Zamparini, il Palermo sceglie un allenatore molto esperto per provare la risalita in Serie A il prossimo anno: ufficiale l’ingaggio di Pasquale Marino, reduce da un’annata positiva allo Spezia, con il raggiungimento dei playoff (eliminazione però al primo turno eliminatorio col Cittadella). Il tecnico è tornato nella sua Sicilia, dove ha già allenato molte squadre ma mai la formazione rosanero, che ha appena lasciato alle spalle la vicenda retrocessione in Serie C per gli illeciti amministrativi delle gestioni precedenti. Ha già terminato invece la sua esperienza al Barbera Delio Rossi, allenatore esperto che però è stato scelto solo nel finale della scorsa Serie B con l’obiettivo di raggiungere la promozione diretta oppure di vincere i playoff, che poi non sono stati disputati per i motivi di cui sopra.

È già stato presentato alla stampa: “Promozione come fu col Catania? Vorremmo fare una cavalcata importante per riempire nuovamente lo stadio. Nella mia carriera ho un solo rimpianto, aver lasciato l’Udinese nonostante due anni di contratto, perché poi non è stato più possibile tornare. Adesso sono al Palermo e pensiamo solo a questo progetto”.