Ufficiale – Palermo, si dimette il presidente Giammarva

Giovanni Giammarva non è più il presidente del Palermo. A darne l’ufficialità è la società rosanero attraverso il comunicato apparso sul proprio sito.

COMUNICATO – “La Proprietà prende atto, suo malgrado, delle dimissioni date dal presidente Giovanni Giammarva dovute a contrasti di gestione con la dirigente amministrativa, nonché consigliere, Daniela De Angeli. Ritenendo entrambi, Giammarva e De Angeli, due ottimi dirigenti molto capaci nelle loro funzioni, auspica un chiarimento che riporti Giammarva nella sua carica di Presidente in un clima collaborativo necessario alla Società, onde lavorare in un ambiente più disteso per futuri successi”.