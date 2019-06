Ufficiale – Pescara, Zauri è il nuovo allenatore della prima squadra

Dopo aver smaltito la delusione per la semifinale playoff di Serie B persa contro il Verona, il Pescara per il dopo-Pillon riparte promuovendo uno di casa: Luciano Zauri è ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione cadetta che verrà, con l’obiettivo di riportare il Delfino ai massimi livelli. La notizia era nell’aria ormai da una decina di giorni, la società abruzzese ha voluto scegliere dalla Primavera come spesso è capitato in passato, riuscendo a sfornare tecnici di ottima qualità (Di Francesco, Bucchi, Oddo, ecc.). L’ex difensore, nato a Pescina in provincia di L’Aquila, aveva concluso in biancazzurro la carriera da calciatore nella stagione di Serie B 2013-14. Lo ricordiamo soprattutto in Serie A con le maglie di Lazio, Atalanta, Fiorentina e Sampdoria.

Questo il comunicato ufficiale:

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Luciano Zauri. Dalla panchina della Primavera direttamente a quella della prima squadra, dopo una stagione esaltante culminata con la vittoria del Girone B del Campionato Primavera 2, per mister Zauri arriva la grande occasione tra i professionisti. La presentazione del nuovo tecnico biancazzurro si terrà giovedì 6 giugno alle ore 11:00 presso la stabilimento “Belvedere” sito in viale della riviera, 52 a Pescara”.