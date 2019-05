Ufficiale – Salernitana, torna Menichini in panchina: obiettivo salvezza

A pochi giorni dall’esonero di mister Gregucci, la Salernitana ha ufficializzato il nuovo allenatore: Leonardo Menichini. “Nuovo” si fa per dire, avendo già guidato i granata dal 2014 al 2016, ottenendo pure una promozione dalla Lega Pro alla Serie B. Impresa non facile per il tecnico toscano, chiamato a fare risultato sul campo del Pescara nell’ultima giornata del campionato cadetto per evitare i playout (o addirittura la retrocessione diretta, avendo gli scontri diretti a sfavore con il Venezia). I 3 punti all’Adriatico significherebbero al 100% salvezza per la Salernitana, poiché se anche il Livorno dovesse portare a casa l’intera posta in palio in casa del Padova rimarrebbe sotto per una peggiore differenza gol negli scontri diretti.