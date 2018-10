Ufficiale – Venezia, esonerato Stefano Vecchi. Ecco chi sarà il successore

Un inizio disastroso per il Venezia, soprattutto pensando che nella passata stagione, con Filippo Inzaghi in panchina è arrivato ad un passo dalla finale playoff per la Serie A. Ma quest’anno è tutto diverso, con Stefano Vecchi come allenatore ed una squadra del tutto rinnovata. Solo 4 punti raccolti in sei giornate, frutto di una vittoria ed un pareggio. Una media da retrocessione che ha spinto la società a sollevare dall’incarico mister Vecchi. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del Venezia, l’ex tecnico della Primavera dell’Inter è stato ringraziato per la professionalità e per l’impegno dimostrati. Al suo posto, è di pochi istanti fa la notizia secondo la quale Walter Zenga sarà il prossimo allenatore dei lagunari da qui fino al termine della stagione. Domani la presentazione dell’ex ‘Uomo Ragno’.