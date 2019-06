Venezia, il presidente Tacopina: “Regole non rispettate, non mi sento ancora in Serie C”

Al termine del ritorno del playout fra Venezia e Salernitana, che ha visto i lagunari affondare in Serie C dopo i calci di rigore, ha parlato in conferenza stampa il presidente degli arancioneroverdi Joe Tacopina, esausto ma pur sempre combattivo: “Non è facile parlare, sto vivendo sentimenti contrastanti, sono molto arrabbiato e disgustato per quello sta succedendo. Un mese fa abbiamo ricevuto la lettera di Balata che diceva che il Venezia era salvo. Sono 10 anni vivo calcio italiano, amo questo paese e questo sport, però è chiaro che per motivi come queste ci sono persone disgustate, anche i miei investitori. Metti delle regole e non vengono rispettate”.

E ancora: “La squadra ha giocato alla grande, ma il punto è che non avremmo dovuto giocare. Il futuro? Sono qua da 4 anni, ho speso tanto in questo progetto, sono profondamente disgustato dalla Serie B, ma sono qui. Non abbiamo smesso di lottare, non mi considero ancora in Serie C l’anno prossimo – ha continuato il presidente americano -. Aspettiamo ancora tante decisioni. Ci sarà anche un’assemblea di Lega, vediamo cosa succederà al suo interno. Bisogna anche capire cosa succederà il 24 giugno quando ci saranno le iscrizioni”.