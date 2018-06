Dietrofront della Questura di Palermo e domenica sera anche il Venezia potrà avere i suoi tifosi al Barbera. E’ ripartita la vendita degli tagliandi del settore ospiti in vista di Palermo-Venezia, sfida valida per il ritorno della semifinale playoff di Serie B in programma alle ore 18.30. La vendita era stata sospesa nella giornata di ieri a causa degli scontri tra i tifosi lagunari e quelli rosanero nel post-match della sfida d’andata.