Venezia-Perugia, le probabili formazioni

Seconda partita del turno preliminare dei playoff stasera con inizio alle 20.30. Ci sarà una sfida nella sfida a Venezia visto che i lagunari al debutto nei playoff incontrano il Perugia e sulle rispettive panchina ci sono due ex campioni del mondo a Germania 2006 ovvero Pippo Inzaghi e Alessandro Nesta. In verità Super Pippo la guarderà dalla tribuna visto che deve scontare un turno di squalifica. Il Venezia è micidiale nel chiudersi e ripartire in contropiede e questo l’allenatore degli umbri lo sa bene ma è alla sua seconda panchina dopo la trasferta al Castellani contro l’Empoli. In casa Inzaghi ha perso solo 3 volte, ma prima di lasciare Venezia per Bologna vuole arrivare fino in fondo a questi playoff. Dodici anni fa lui e Nesta volavano alti, stasera uno piangerà. Come prevede il regolamento e gara secca con eventuali supplementari ma senza rigori. In caso di parità andrà avanti il Venezia che ha chiuso con un miglior piazzamento il campionato.

Queste le probabili formazioni:

VENEZIA (5-3-2): Audero; Bruscagin, Andelkovic, Modolo, Domizzi, Garofalo; Falzerano, Stulac, Suciu; Litteri. Geijo. A disposizione: Vicario, Russo, Bentivoglio, Soligo, Zigoni, Fabiano, Firenze, Pinato, Marsura, Cernuto, Zampano, Del Grosso. Allenatore: Filippo Inzaghi.

PERUGIA (3-4-1-2): Leali; Magnani, Del Prete, Volta; Zanon, Bianco, Gustafson, Colombatto; Diamanti; Di Carmine, Cerri. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Achy, Belmonte, Germoni, Gonzalez, Pajac, Kouan, Ranocchia, Buonaiuto, Terrani. Allenatore: Alessandro Nesta.