Venezia, Zenga esonerato al suo posto Cosmi

Le ultime tre sconfitte in campionato, arrivate per mano di Hellas Verona, Perugia e Livorno, hanno decretato l’esonero di Walter Zenga dalla panchina del Venezia. L’ex allenatore della Sampdoria, dopo neanche cinque mesi in laguna, colleziona l’ennesima delusione della sua carriera da tecnico. Al posto di Zenga, è arrivato Serse Cosmi, 60 anni, che ha guidato lo scorso anno alla salvezza l’Ascoli. Il mister ex Perugia, era stato riconfermato sulla panchina bianconera, ma venendo poi esonerato prima dell’inizio della nuova stagione dopo il passaggio di proprietà del club marchigiano. Questo il comunicato del club lagunare: La società Venezia FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Walter Zenga. A mister Zenga e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale. La conduzione tecnica della squadra viene affidata al signor Serse Cosmi al quale Venezia FC rivolge i propri migliori auguri di buon lavoro. Il signor Cosmi verrà presentato alla stampa domani alle ore 11 all’Hotel Novotel (Via Alfredo Ceccherini, 21) e nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento in arancioneroverde.