Venezia, Zenga nuovo allenatore? L’annuncio sui social poi rimosso

GAFFE – Usiamo il condizionale, perché l’annuncio ufficiale è atteso in giornata, ma a dare qualche indizio sul futuro della panchina del Venezia ci ha pensato lo stesso Zenga che, attraverso i propri canali social, ha pubblicato nella notte una Instagram story, immediatamente cancellata, in cui in pratica si annunciava come prossimo allenatore del club. L‘Uomo Ragno potrebbe dirigere già nel primo pomeriggio il suo primo allenamento ma si resta in attesa dell’ufficialità, che in qualche modo, però, è già arrivata.