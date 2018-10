Venezia, Zenga: “Ripartiamo da zero. Voglio lotta, anima e ferocia…”

Walter Zenga, neo tecnico del Venezia, si è presentato in conferenza stampa. Solita grinta, solita testa altissima e obiettivi chiari: lottare, dare il massimo e vincere. Il nuovo allenatore dei lagunari è già pronto e pensa alla sfida di domenica 21, esordio in panchina per lui, contro il Verona: “Il traguardo è la ferocia che i ragazzi avevano la scorsa stagione, di posizioni e campionato non voglio parlarne”, questo il primo messaggio alla squadra.

“Voglio ragazzi che si allenano, che vogliono allenarsi e che abbiano voglia di vincere. Io chiedo solo una cosa: il massimo in campo e chi non me lo dà non gioca. Punto. Sono al Venezia perché sono contento di questa opportunità che è nata da un grande feeling con il presidente Joe Tacopina, ma anche perché questa è una società storica nella città più conosciuta al mondo – ha proseguito Zenga – Appena mi hanno chiamato sono partito da Dubai dove vivo e ho lasciato lì la famiglia, non ci torno perché c’è da lavorare subito e non vedere gli affetti è un prezzo che per la squadra sono pronto a pagare”. E ancora: “Non parlo di ciò che è stato e quindi non ho nulla da dire del lavoro del mio amico Vecchi, a lui va solo il mio massimo rispetto. Del resto mi fido solo di quello che vedo. Questa società guardava alla Serie A e alla costruzione del nuovo stadio, sono degli obiettivi naturali ma quello a cui devo guardare io è che non si pensi di vincere con facilità: così si sbaglia l’approccio. Voglio che il Venezia ritrovi il feeling con i suoi tifosi e che lo stadio, come nelle ultime stagioni, torni a essere pieno”. L’Uomo Ragno ha firmato un contratto col Venezia fino al 2020 e come secondo avrà ancora una volta Benito Carbone.