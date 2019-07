Addio a Pernell Whitaker, poche ore prima l’ultimo selfie con Mayweather

L’ex campione di pugilato americano Pernell Whitaker è morto nelle scorse ore a seguito di un incidente stradale, investito in una zona poco popolare di Virginia Beach, località balneare della Virginia.

Whitaker è morto all’età di 55 anni e in carriera ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Panamericani di Caracas nel 1983 e l’anno dopo alle Olimpiadi di Los Angeles. Non solo. L’ex pugile è stato campione mondiale in quattro categorie diverse: leggeri, welter jr, welter e medioleggeri. Nel 2006 è stato introdotto anche nella International Boxing Hall of Fame.

ULTIMO SCATTO – E pensare che fino a pochi giorni prima, due per la precisione, Whitaker aveva passato una serena giornata in compagnia di un altro campionissimo del pugilato Floyd Mayweather. A mostrare le immagini di quei momenti, è stato proprio l’americano sul proprio profilo Instagram: “Riposa in pace campione. Uno dei migliori pugili di sempre. Questa foto risale al al 13 luglio”, ha scritto Mayweather nei commenti.