Adidas, +55% nel secondo semestre

Numeri importanti quelli di questo primo semestre, registrati dalla multinazionale.

Adidas accelera la sua crescita nel secondo trimestre, portando le vendite a +55%, per un totale di 5,077 miliardi di euro. In calo solo invece i ricavi dell’online, che segnano un -14%.

RADDOPPIO - Emea (+99%) e Nord America (+87%) sono quasi duplicate le vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Addirittura sono triplicate in America Latina e le vendite in Asia-Pacifico sono cresciute del 66%. L'utile operativo della società raggiunge i 543 milioni di euro, a netto dei -263 milioni ricavati nel 2020. I ricavi ottenuti nel primo semestre 2021 sono in aumento del 34% (circa 10,345 miliardi di euro).