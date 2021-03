Amadeus rivela: “Questa sera a Sanremo vedremo un Ibrahimovic diverso”

E’ tempo di tornare all’Ariston per Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan questa sera salirà nuovamente sul palco ligure per nuovi sketch con Amadeus e Fiorello. E’ stato lo stesso padrone di casa della kermesse musicale a parlare della presenza dello svedese, che stasera sarà affiancato anche da Sinisa Mihajlovic, mister del Bologna: “Ibra stasera ci sarà in una veste diversa. Vedremo un Ibra che mostrerà il grande legame con Mihajlovic, ci racconteranno la loro amicizia nata in maniera particolare. E poi avremo questo altro campione in sedia a rotelle, quella delle barriere architettoniche è una battaglia non meno importante delle altre. E’ anche un modo per sensibilizzare il Paese su questo tema”.