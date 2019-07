Argentina, Messi paga l’espulsione contro il Cile: multa e squalifica

Lionel Messi salterà la prima gara di qualificazione ai Mondiali del 2022. La Conmebol ha squalificato il numero 10 argentino per una giornata, con una multa di 1500 dollari per l’espulsione rimediata durante la finale per il terzo-quarto posto di Copa America contro il Cile.

La Pulce aveva anche disertato la premiazione dell’Albiceleste, arrivata terza, e parlato, dopo la gara di “corruzione”. Parole che non sono menzionate nel provvedimento preso dalla CONMEBOL che forse si è accontentata delle scuse di Messi arrivate con una lettera.

Con la giornata di squalifica, Messi salterà la prima gara di qualificazione ai mondiali 2022.