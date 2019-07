Arsenal, altro shock dopo l’aggressione a Ozil: il padre di Elneny trova un cadavere in casa

Dopo la disavventura che ha visto protagonisti Ozil e Kolasinac, in casa Arsenal sembra non essere finito il periodo no fuori dal campo. Infatti, come riportano diversi siti esteri tra cui Crime Russia, nell’abitazione in Egitto di Mohamed Elneny, centrocampista dei Gunners, sarebbe stato ritrovato un cadavere.



Il padre del calciatore ha rinvenuto un corpo nella casa del figlio, ancora in costruzione, in Egitto nei pressi della città di Mahalla Al-Kubra. Secondo quanto si apprende, il cadavere non sarebbe stato ancora riconosciuto dalle forze dell’ordine che sarebbero state avvertite proprio dal padre di Elneny subito dopo il ritrovamento. Un’indagine è stata avviata per capire le cause del decesso e il motivo per il quale il corpo sia stato ritrovato all’interno della sua casa.