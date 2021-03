Arshavin, dramma in famiglia: l’ex moglie col Covid in fin di vita

Dramma familiare per Andrey Arshavin, storico ex calciatore della Nazionale russa e che ha vestito le maglie di Zenit San Pietroburgo e Arsenal. Come riporta il Sun, la sua ex moglie Alisa Arshavina sta infatti combattendo tra la vita e la morte a causa di alcune problematiche legate anche al Covid.

Dramma Arshavin: ex moglie in fin di vita

Da quanto si apprende, la donna sarebbe ricoverata in terapia intensiva per pancreatite acuta e peritonite con annessa positività al Covid-19. L’ex moglie di Arshavin, ex modella, stava combattendo da tempo con una malattia autoimmune che le aveva anche causato la mutilazione del naso. Il tabloid inglese riporta le dichiarazioni della madre Natalia Sarycheva che non lasciano spazio ad un lieto fine: “Mia figlia ha subito il 40% di danni ai polmoni. Ha il Covid-19 e una polmonite con complicanze”.

Una triste notizia per l’ex giocatore che condivide con la signora Alisa Arshavina anche un figlio.