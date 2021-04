Auguri Gazzetta, la Rosea da 125 anni in edicola per dare una risposta alle domande della gente

Oggi la Gazzetta dello Sport festeggia i suoi 125 di vita. La Rosea è stato il primo quotidiano sportivo tra quelli attualmente in circolazione a essere stato fondato. Era il 3 aprile 1896 e da allora la Gazzetta è sempre riuscita ad andare sempre incontro ai gusti del pubblico, trovando sempre la strada per dare una risposta alle domande della gente. La Gazzetta ha nel tempo coniato un suo modo di raccontare eventi e personaggi. Semplice, ma non semplicistico. Passionale, ma non tifoso. Autorevole, ma non presuntuoso. L’innovazione del linguaggio, dello stile, l’uso delle foto, l’introduzione della polemica come modalità informativa, hanno il marchio della Rosea. Per i 125 anni della Gazzetta dello Sport 50 campioni e leggende del passato e del presente hanno voluto scriverle un breve pensiero. Dalla redazione di Itasportpress, tanti auguri alla Gazzetta!