Barcellona, pazza idea di mercato: doppio colpo Neymar e Griezmann

Potrebbe essere più concreto di quanto si pensi l’affare di mercato che il Barcellona avrebbe in mente. La pazza idea, forse quasi un sogno, sarebbe quella di portare nella città catalana due crack del calcio europeo: Neymar e Griezmann.

Il desiderio del Barcellona sarebbe quello di creare un tridente pazzesco, formato da Lionel Messi, Antoine Griezmann e Neymar. Secondo Sport, i blaugrana di Bartomeu ci pensano seriamente anche per rispondere alla campagna acquisti del Real Madrid. Serviranno cifre importanti, ma per i campioni di Spagna non impossibili. Il brasiliano vuole tornare e il francese sembra sicuro di avere un futuro garantito in blaugrana. Il primo ad esser ceduto per finanziare i due affari potrebbe essere Coutinho. Per lui, il Psg è alla finestra.