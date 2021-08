Barcellona, una condizione per assegnare la maglia numero 10

Ancora nessun calciatore del Barcellona, ha deciso di indossare la maglia lasciata libera da Leo Messi.

Grazie al gesto compiuto dal difensore blaugrana Gerard Piqué , il quale ha accettato una sostanziale riduzione dello stipendio, il Barcellona ha potuto registrare i contratti di nuovi calciatori come: Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj. I tre atleti saranno quindi, a disposizione del tecnico Ronald Koeman, per il debutto in Liga del Barcellona , contro la Real Sociedad , Domenica ore 20.00.

NUMERO 10 -C'è però, da risolvere ancora una vicenda. Chi indosserà la maglia numero 10, dopo l'addio di Leo Messi? Ai numeri assegnati in precedenza, vanno registrati il numero 24, preso sulle spalle da Eric García e il numero 16 che verrà indossato da Pedri. Non c'è ancora il numero per Rey Manaj (attaccante ex Inter), quindi a meno che non ci siano cambi nello spogliatoio, il 10 andrà distribuito. Il regolamento nel dettaglio dice che un calciatore può indossare tutti i numeri che vanno dall'1 al 25. Se invece, il Barcellona cederà qualcuno, si potrà decidere di lasciare libero il numero 10.