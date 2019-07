Beckham, altro record: compra l’appartamento più costoso del mondo

David Beckham è pronto a far registrare un record assurdo: 40 milioni di euro per un appartamento a Miami. L’ex Spice Boy e sua moglie possono permettersi anche l’appartamento più costoso del mondo.

Come riporta il Sun, infatti, l’ex giocatore sta per mettere a segno un super colpo: un appartamento a Miami che può contare addirittura un eliporto sul tetto della struttura. Mai è stata acquistata una casa di tale valore e segnerebbe, appunto, un nuovo record. Si tratta di un edificio creato del defunto e famoso architetto Zaha Hadid. La casa, situata nella zona più costosa di Miami, mostra il Bahía de Vizcaya in tutto il suo splendore attraverso terrazze incredibili. L’edificio conta ben 62 piani che si estendono in 215 metri d’altezza. Non può mancare una piscina con collegamento diretto alla spiaggia di Miami.

Dopo aver preso l’Inter Miami ed essere pronto a costruire una squadra forte per la MLS – a cui prenderà parte dal 2020 -, per Beckham ecco una nuova super spesa. Questa volta a scopo di…relax.