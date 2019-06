Beckham e il regalo…poco gradito: maglia del Manchester City e foto ricordo

Cosa non si fa per amore? Anche posare in una foto con la maglia del club che per anni è stato tuo rivale, ma soprattutto che porta il tuo soprannome più “odiato”.

Succede a David Beckham, costretto da sua moglie Victoria a farsi immortalare con la maglietta del Manchester City e il soprannome Dave. La reazione dell’ex calciatore del Manchester United è tutta un programma. Vedere per credere la sua faccia che mostra pienamente la riluttanza allo scatto.

Per amore della moglie, però, anche questo. Figli e i fans se la ridono…