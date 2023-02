Boxe, malore dopo allenamento: Scardina lotta per la vita

Il pugile Daniele Scardina è stato operato d'urgenza dopo che oggi nel primo pomeriggio a Milano si è sentito male. Il 30enne pugile milanese è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas attorno alle 17: le condizioni ai sanitari sono subito apparse serie, tali da costringere i medici a intervenire chirurgicamente. L’operazione si è conclusa alle 21.30 Il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano, Scardina ha interrotto anzitempo un allenamento perché si è sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all'orecchio e poi a una gamba ed è stramazzato al suolo perdendo i sensi. Scardina è nato e abita a Rozzano, dove è molto popolare e amato. In palestra si stava allenando per il prossimo match, dove doveva debuttare come mediomassimo, in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano.