Brescia, Diego Lopez: “Coronavirus? La gente conduce una vita normale…”

E’ ormai allarme nel nostro Paese a causa della diffusione del coronavirus, con importanti ripercussioni anche su campionati e coppe. Della situazione, a La Voz de Galicia, ha parlato il tecnico del Brescia Diego Lopez, che si è soffermato in particolar modo sulla vita degli abitanti della città lombarda in questi giorni.

NORMALITA’ – “C’è grande allarmismo, ma io vivo in centro e vedo che la gente conduce una vita normale. Tanti indossano le mascherine, ma non è vero che i supermercati sono deserti come dicono”.

