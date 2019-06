Buffon, “epic fail” su Twitter: posta una foto in cui viaggia a 155 km/h senza cintura

Doveva essere un innocuo post con tanto di didascalia quasi poetica, invece i follower di Twitter di Gianluigi Buffon sono insorti sui social per alcune cose per cui il portiere si è tradito da solo. Nella fotografia pubblicata, si vede l’ex Juventus e Paris Saint-Germain guidare la propria auto viaggiare alla velocità record di 155 km/h e senza cintura di sicurezza allacciata. Al popolo del web questi particolari non sono sfuggiti e i seguaci hanno cominciato a farlo notare in risposta al contenuto, creando confusione e infuocando la situazione. Attraverso lo zoom, i più minuziosi hanno anche notato un pacchetto di sigarette al suo fianco, per cui le critiche nei confronti del portiere sono aumentate. Reduce dall’esperienza in Francia, il campione del mondo 2006 è alla ricerca di una nuova avventura che lo stimoli per quanto riguarda la prossima stagione sportiva.