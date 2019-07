Camerun flop in Coppa d’Africa, la sfilata la fanno…gli arbitri

Non certo una Coppa d’Africa da ricordare quella disputata dal Camerun. Out agli ottavi di finale e tanta delusione per i Leoni d’Africa. Risultato molto negativo che ha visto anche il ct Clarence Seedorf essere licenziato dal proprio incarico. Con lui, anche il suo vice Kluivert.

Ma in Camerun non si è certo perso l’entusiasmo, così per le strade della città si è festeggiata la prestazione…degli arbitri.. Per le strade della capitale Yaoundé, infatti, è andata in scena una parata per i direttori di gara della finale tra Algeria e Senegal che, appunto, sono di originari del Camerun. Come riporta DZfoot, infatti, Sidi Alioum, fischietto del match finale del torneo, è stato accompagnato da grande entusiamo mentre viaggiava a bordo della sua cabrio nera. Con lui anche gli assistenti con la medaglia bene in vista. Sorrisi, canti e bandierine per festeggiare la loro prova. Un bel modo per dimenticare la delusione della propria Nazionale…