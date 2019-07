Caso Mayorga: cadono le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo

Sono cadute tutte le accuse nei confronti di Cristiano Ronaldo circa il presunto stupro effettuato ai danni di Kathryn Mayorga, modella statunitense. L’unità investigativa di Las Vegas, attraverso una nota ufficiale, ha reso nota la decisione, sostenendo che, in base alle informazioni fin qui ricevute, non vi siano prove chiare per documentare una violenza sessuale. Questa la dichiarazione del procuratore Steve Wolfson: “Le accuse non possono essere provate ogni ragionevole dubbio, quindi non saranno contestati capi d’accusa al giocatore”.

Si chiude così una brutta vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso i milioni di fan del portoghese.