Cassano, che vittoria: vince suo primo trofeo nel Padel

Qualità infinita da calciatore, doti interessanti anche come giocatore di padel. Antonio Cassano non finisce mai di stupire e si ritrova a festeggiare la sua prima vittoria in un torneo.

Come si può leggere dal sito www.padeltoday.it, FantAntonio ha trionfato in una competizione amatoriale del circuito Ftpra a cui possono partecipare atleti non agonisti o atleti agonisti con classifica massima 4.1.

Il torneo si è disputato ad Albaro in provincia di Genova e ha visto trionfare Cassano in compagnia del giovane compagni di squadra Giovanni Fiorentini con il quale il talenti di Barivecchia ha trionfato vincendo tutte e cinque la partite giocate.