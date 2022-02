Catania, rubata allo stadio la targa alla memoria dell’ispettore Raciti

La notizia è trapelata in ambienti della questura e sta indagando la Digos

E' stata portata via dallo stadio di Catania "Angelo Massimino" la targa toponomastica in ricordo dell’ispettore Filippo Raciti e del suo sacrificio in servizio. Il 2 febbraio del 2007 Raciti venne assassinato durante gli scontri con frange violente ed estremiste degli ultras del calcio, in occasione del derby Catania-Palermo. I drammatici fatti si consumarono fuori dallo stadio Massimino, proprio dov’era stata posizionata la targa commemorativa che riporta il suo nome apposta dietro lo stadio. Questo la nota del Sindacato di Polizia, Sap: