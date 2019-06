Cech, il ritorno al Chelsea è ufficiale: “Un privilegio essere di nuovo qui. Darò tutto per aiutare il club a vincere”

La notizia era nell’aria e adesso è anche ufficiale: Petr Cech torna al Chelsea. Le indiscrezioni di ieri sono state confermate dallo stesso ex portiere dell’Arsenal e dalla società di Londra attraverso un post pubblicato su Instagram.

L’ex estremo difensore ha annunciato il suo ritorno in Blues con grande gioia: “Mi sento davvero privilegiato nell’aver avuto l’opportunità di tornare qui al Chelsea ancora una volta. Aiuterò il club a creare una squadra forte e competitiva per raggiungere i più alti livelli e continuare i successi degli ultimi 15 anni. Guardo al futuro con la speranza di poter dare il mio contributo, con la mia esperienza, per continuare a vincere“. Cech coprirà il ruolo di consulente tecnico.