Clamoroso a FIFA 20: niente licenza per la Juventus, ecco come si chiamerà

Non ci sarà il nome Juventus su FIFA 20, il club bianconero non ha ceduto i diritti per l’utilizzo del nome al videogame targato EA SPORTS, stringendo, invece un accordo in esclusiva con la Konami. I tifosi del club guidato da Sarri in panchina, quest’anno potranno comunque utilizzare Cristiano Ronaldo e compagni che però andranno cercati sotto il nome di Piemonte Calcio.

In rosa, nonostante l’assenza del nome originale della società, ci saranno comunque i giocatori reali con i loro nomi senza alcuna storpiatura. Una novità a cui gli appassionati di videogame sono già abituati perchè è accaduto spesso con altre squadre o addirittura interi campionati. Non poter utilizzare il nome del club campione d’Italia negli ultimi otto anni resta comunque una brutta notizia per chi utilizza FIFA 20.