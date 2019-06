Copa America, incredibile durante Cile-Uruguay: Jara stende invasore con un calcio

Emozioni uniche all’Estadio Maracanà durante il match tra il Cile e l’Uruguay valida per l’ultima gara del girone di Copa America. Se il risultato ha premiato l’Uruguay, il campo, oltre al gol di Edison Cavani, ha regalato altre emozioni.

Vedere per credere quanto combina Gonzalo Jara, difensore cileno. Un ragazzo, con una testa di gallo a coprirgli il volto, decide di invadere il terreno di gioco. Mentre gli addetti ai lavori provano, invano, a fermarlo, a diventare assoluto protagonista è proprio il classe ’85. Il giocatore, infatti, non ci pensa due volte e punta dritto alle gambe dell’uomo, come se stesse fermando un avversario lanciato a rete. Incredibilmente, con il so intervento, riesce a fermare l’invasione. Un fallaccio che sarebbe stato da rosso, ma che, in questo caso, è valso come una “buona azione”.