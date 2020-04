Coronavirus, Asprilla dona 100mila… preservativi: “Aiutatemi a finirli…”

Singolare iniziativa promossa da Faustino Asprilla. L’ex attaccante del Parma, proprietario del marchio di profilattici “Condoms Tino”, ha infatti deciso di donare oltre 100mila preservativi per rendere meno amara l’emergenza Coronavirus.

DONAZIONE – “In questi tempi di quarantena a causa del Covid-19, non è una buona cosa riempirsi di figli. In azienda mi sono rimasti molti preservativi e voglio che la gente mi aiuti a consumarli, visto che per me è difficile utilizzarli tutti… In inventario, fino a quando non riusciremo a riaprire la fabbrica, ho 3.580.000 profilattici: per aiutare la popolazione, ho intenzione di regalare un preservativo per ogni acquisto di una scatola da tre”.

