Coronavirus, la denuncia social di Quagliarella: “Persone in spiaggia, è normale tutto questo?”

L’emergenza Coronavirus sta ormai interessando tutta Italia. La diffusione del contagio ha imposto al governo l’applicazione di una serie di misure restrittive, con gli spostamenti che rimangono consentiti solamente per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Tuttavia, approfittando delle belle giornate di sole, c’è chi infrange le norme per passare qualche ore in spiaggia. A denunciarlo, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, che, dal terrazzo della propria abitazione a Genova, ha ripreso due persone intente a fare il bagno accompagnando il video con la scritta: “Tutto questo è normale?”.