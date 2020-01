Coronavirus, Paulinho: “Sto bene, ci hanno detto di uscire di casa il meno possibile…”

Il mondo è in allarme a causa della diffusione del coronavirus, che ha già fatto 170 morti e contagiato quasi 8.000 persone. La situazione è particolarmente complicata in Cina, Paese dal quale è partito il contagio. E proprio nello Stato asiatico si trova il brasiliano Paulinho, ex centrocampista del Barcellona attualmente in forza al Guangzhou Evergrande. Il giocatore, in queste ore, è stato intercettato dai microfoni del Mundo Deportivo.

PAURA – “Ho pensato di lasciare la Cina a causa del coronavirus, in particolare per la salute della mia famiglia, ma ci hanno rassicurato. Stiamo bene, ci è stato detto di uscire il meno possibile da casa”.