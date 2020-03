Coronavirus, Spinazzola: “Fermiamoci ora prima che sia troppo tardi”

E’ ormai emergenza Coronavirus, con i campionati di calcio che, in Italia, saranno fermi almeno fino al 3 aprile. Sulla delicata situazione, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, si è espresso il giocatore della Roma Leonardo Spinazzola.

MESSAGGIO – “Ragazzi. Ragazze. Uomini. Donne. Bambini. Questo è un periodo delicato per tutti, nessuno escluso. Non possiamo permetterci di ignorare quello che sta accadendo intorno a noi, perché è già tra noi. Non possiamo far finta di nulla solo perché non ci sentiamo direttamente coinvolti, perché lo saremo. Non possiamo continuare a fare ciò che abbiamo sempre fatto. Non ora. Adesso è arrivato il momento di fermarsi, perché poi sarà troppo tardi. Adesso è il momento di rispettare noi stessi e tutte le persone che amiamo. E per farlo, per garantire la salute di tutti, abbiamo soltanto un modo. Rispettare ciò che ci viene richiesto. Avere senso civico. Morale. Ma soprattutto avere a cuore il bene di tutti noi. #Iorestoacasa, fatelo anche voi. È fondamentale! #DistantiMaUniti“.