Caterina Collovati, moglie dell’ex difensore del Milan e dell’Inter Fulvio è risultata positiva al Covid. La notizia della positività l’ha data la stessa giornalista sulla sua pagina Facebook: «Quando scopri di essere positivo, vieni avvolto da un groviglio di sensazioni diverse», scrive la Collovati. Per prima cosa non vuoi credere alla realtà. Pensi ci sia un errore : non può essere capitato proprio a me».