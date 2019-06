Cristiano Ronaldo, stesso posto…stessa mancia: 20 mila euro al resort in Grecia

Al resort di Costa Navarino “Royal Villa Methoni” saranno ben contenti di aver ospitato, ancora una volta, Cristiano Ronaldo e la sua famiglia. Non tanto per il blasone dell’ospite, quanto per…la mancia che ogni volta CR7 lascia.

L’anno scorso, fu dopo la visita del presidente della Juventus Andrea Agnelli che l’asso portoghese lascio la cospicua mancia. Questa volta, come riporta Eurosport, dopo la visita di Maurizio Sarri, altri 20 mila euro finiti nelle tasche dei bravi camerieri e lavoratori del resort, abili e riservati.

In un luogo da favola, da 8mila euro a notte, con lussuosa piscina, palestra, sala per massaggi, un campo da golf e l’accesso privato alla spiaggia, anche la mancia non poteva essere da meno. E per il secondo anno di fila Cristiano Ronaldo ha lasciato davvero un bel ricordo e…tanti soldi. Un bel ringraziamento per aver tenuto lontani i curiosi.