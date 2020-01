Cristiano Ronaldo torna a Madrid… per aprire un albergo

Un ritorno a Madrid per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, in queste ore, è infatti volato nella capitale spagnola, dove ha indossato per ben nove anni la maglia del Real. Nessuna nostalgia dei blancos però dietro il viaggio dell’attaccante: il fuoriclasse della Juventus si è infatti recato in Spagna per portare avanti il suo nuovo progetto imprenditoriale, che lo porterà a breve ad inaugurare un nuovo albergo sulla Gran Via di Madrid. Altre strutture dovrebbero sorgere anche a Marrakech, New York, Parigi e Manchester.