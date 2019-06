Dalla Spagna, mercato da record in Liga: si arriverà a 800 milioni di euro

“La febbre dell’oro”. AS sceglie un titolo ad effetto nella sua prima pagina odierna.

Il riferimento è al mercato faraonico delle squadra de La Liga spagnola. Secondo il quotidiano, quest’estate gireranno cifre da record pari a oltre 800 milioni di euro. Un record assoluto che non si era mai visto in nessun altro campionato d’Europa. Da de Jong al Barcellona, ad Hazard al Real Madrid. passando per Militao e i futuri colpi tra cui Antoine Griezmann – vicino al Barcellona – e Joao Felix, prossimo all’arrivo all’Atletico Madrid. AS non conta Neymar, il cui ritorno in Spagna appare sempre più vicino.