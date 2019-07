Dalla Spagna, sicuri: Cristiano Ronaldo verso il sesto Pallone d’Oro

Luka Modric aveva interrotto l’egemonia di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ma adesso si torna alle origini. Almeno è questo ciò che afferma il quotidiano spagnolo Marca secondo cui il portoghese della Juventus sarebbe il favorito per la vittoria del Pallone d’Oro.

Nella home page del sito iberico, infatti, viene data grande evidenza ad un’analisi dei giocatori e dei trofei vinti in stagione. Secondo i pareri raccolti, CR7 sarebbe più vicino a conquistare una volta ancora il premio personale più ambito. Tra i rivali più accreditati a contendere il trofeo al portoghese, ci sarebbero anche Messi, Mbappé, Mané e Van Dijk. Decisivo risulterebbe il rendimento positivo di Cristiano Ronaldo nella prima stagione alla Juventus: scudetto e Supercoppa italiana in bacheca, a segno in tutte le sfide importanti di Champions League e, chiaramente, il grande successo con il suo Portogallo in Nations League.