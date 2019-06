De Rossi, tra il calcio giocato e…la panchina: pazza idea Under21 per il dopo Di Biagio

MLS, Cina o Argentina? Nel futuro di Daniele De Rossi potrebbe esserci l’Italia. Non un club, ma addirittura la panchina della Nazionale.

Il centrocampista ha annunciato l’addio dalla Roma, ma non ha ancora deciso cosa fare nella prossima stagione. Gli USA sono una pista percorribile, l’Argentina ugualmente con il Boca Juniors sempre interessato, la Cina e gli Emirati Arabi piste più distanti.

La pazza idea del Corriere dello Sport, invece, è quella di un Daniele De Rossi ct della Nazionale Under21. Non è un segreto che Gigi Di Biagio dirà addio indipendentemente dall’esito degli Europei. Ecco allora che la pista che porta l’ex giallorosso al suo posto diventa davvero interessante. Per De Rossi, in passato, si era parlato anche di un’avventura nello staff tecnico di Roberto Mancini nella nazionale maggiore, ma la pista dell’Under21 potrebbe presto raccogliere maggiori favori.