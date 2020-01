Del Piero: “Kobe Bryant? Sono scioccato, per me era un modello”

La notizia della morte di Kobe Bryant ha scosso l’intero mondo dello sport. Tra coloro che hanno voluto manifestare il proprio dolore, anche l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero. Queste le sue parole a Sky Sport.

CHOC – “Sono scioccato, lo è l’intero mondo sportivo, e non solo quello. Kobe lo avevo visto poco tempo fa. Quando se ne vanno persone di questa caratura è difficile trovare le parole. Era una persona molto impegnata nel sociale: per me era un esempio, è davvero una triste notizia”.